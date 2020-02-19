Cucine Lube 3-1 Fenerbahçe HDI Sigorta - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe deplasmanda mağlup

3-1

Cucine Lube 3-1 Fenerbahçe HDI Sigorta

Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda temsilcisi 'ye 3-1 yenildi.

'nın Civitanova Marche kentindeki Eurosuole Forum Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 25-17, 21-25, 25-18 ve 25-22'lik setlerle kazandı.

Sarı-lacivertli ekip, grup maçlarını galibiyet alamadan tamamladı.

  1. 20.02.2020
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