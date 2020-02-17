Yine Jailson yine kayıp

Son olarak MKE Ankaragücü karşısında ilk golde adamını kaçıran sambacı; Aytemiz Alanyaspor (1-3), Antalyaspor (0-1), iki Trabzonspor (1-1 ve 1-2) karşılaşmasında da önemli hatalar yapmıştı. Söz konusu 5 maçta toplam 14 puan kaybedildi. Yanal'ın bu hafta oynanacak Galatasaray derbisinde, Jailson'u artık defanstan çekmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sambacı, cezalı Luiz Gustavo ile sakatlanan Emre'nin yokluğunda ya orta sahada görev yapacak ya da kulübede oturacak.