Mecburi rotasyon
Yanal’ın sakatlanan Rodrigues’in yerine Deniz’i monte etmesi bekleniyor. Hasan Ali’de ilk olasılık yedek başlaması. Oynarsa Dirar kanada geçebilir.
Fenerbahçe'de ilk 11'de değişiklik olacak. Ersun Yanal'ın sakatlığı nedeniyle Ankara'ya götürülmeyen Garry Rodrigues'in yerine Deniz Türüç'e şans vermesi bekleniyor. Sol bekte ise Hasan Ali döndü. Tecrübeli isim, kupadaki Kırklarelispor maçında 2. yarı oyuna girmişti. Ancak maç kondisyonu eksiği teknik heyeti düşündürüyor. Yanal'ın Hasan'ı oynatması halinde Dirar'ı kanada çekebileceği ifade ediliyor. Bu takdirde Tolga ya da Deniz'den biri kulübeye gidecek. Sarı kart sınırındaki Gustavo'nun derbi öncesi kazaya uğramaması için Emre'nin forma giymesi de ihtimaller arasında... Muhtemel 11 ise şöyle: "Altay - Isla, Serdar, Jailson, Dirar - Gustavo, Ozan - Deniz, Tolga, Kruse - Vedat Muriç."
- 15.2.2020
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Mecburi rotasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.