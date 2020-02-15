Mecburi rotasyon

Fenerbahçe'de ilk 11'de değişiklik olacak. Ersun Yanal'ın sakatlığı nedeniyle Ankara'ya götürülmeyen Garry Rodrigues'in yerine Deniz Türüç'e şans vermesi bekleniyor. Sol bekte ise Hasan Ali döndü. Tecrübeli isim, kupadaki Kırklarelispor maçında 2. yarı oyuna girmişti. Ancak maç kondisyonu eksiği teknik heyeti düşündürüyor. Yanal'ın Hasan'ı oynatması halinde Dirar'ı kanada çekebileceği ifade ediliyor. Bu takdirde Tolga ya da Deniz'den biri kulübeye gidecek. Sarı kart sınırındaki Gustavo'nun derbi öncesi kazaya uğramaması için Emre'nin forma giymesi de ihtimaller arasında... Muhtemel 11 ise şöyle: "Altay - Isla, Serdar, Jailson, Dirar - Gustavo, Ozan - Deniz, Tolga, Kruse - Vedat Muriç."