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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Mecburi rotasyon

Mecburi rotasyon

Yanal’ın sakatlanan Rodrigues’in yerine Deniz’i monte etmesi bekleniyor. ’de ilk olasılık yedek başlaması. Oynarsa Dirar geçebilir.

'de ilk 11'de değişiklik olacak. 'ın sakatlığı nedeniyle 'ya götürülmeyen Garry Rodrigues'in yerine Deniz Türüç'e şans vermesi bekleniyor. Sol bekte ise döndü. Tecrübeli isim, kupadaki Kırklarelispor maçında 2. yarı oyuna girmişti. Ancak maç kondisyonu eksiği teknik heyeti düşündürüyor. Yanal'ın Hasan'ı oynatması halinde Dirar'ı çekebileceği ifade ediliyor. Bu takdirde Tolga ya da Deniz'den biri kulübeye gidecek. Sarı kart sınırındaki Gustavo'nun derbi öncesi kazaya uğramaması için Emre'nin forma giymesi de ihtimaller arasında... Muhtemel 11 ise şöyle: "Altay - Isla, Serdar, Jailson, Dirar - Gustavo, Ozan - Deniz, Tolga, Kruse - Vedat Muriç."

  1. 15.2.2020
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