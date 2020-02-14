Fenerbahçe'de sözleşme krizi! Isla ve Hasan Ali Kaldırım...

Bu sezon Fenerbahçe'nin en çok sıkıntı yaşanan bölgelerinden savunma konusunda iç transferde neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Takımın savunma bekleri; Isla ve Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor.

İki yıldızla henüz sözleşme imzalanmadı. Yine takımda Adil Rami'nin de sözleşmesi sona erecek. Falette de takımda sezon sonuna kadar kiralık olarak oynuyor. Şu anda yalnızca Serdar Aziz ve Sadık'ın sözleşmeleri devam ediyor.

İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler...

Simon Falette

Hasan Ali Kaldirim

Adil Rami

Tolga Cigerci

Mauricio Isla

Mehmet Ekici

Emre Belözoğlu

Erten Ersu