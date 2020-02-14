Fenerbahçe'de sözleşme krizi! Isla ve Hasan Ali Kaldırım...
Devre arasında mali problemler nedeniyle yalnızca tek bir transfer yapan sarı-lacivertliler, sezon sonunda kadrosunu güçlendirmek istiyor... Öte yandan sarı-lacivertliler en çok sorun yaşadığı bölge olan savunma mevki sözleşmesi bitecek isimler sonrası nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu...
Bu sezon Fenerbahçe'nin en çok sıkıntı yaşanan bölgelerinden savunma konusunda iç transferde neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Takımın savunma bekleri; Isla ve Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor.
İki yıldızla henüz sözleşme imzalanmadı. Yine takımda Adil Rami'nin de sözleşmesi sona erecek. Falette de takımda sezon sonuna kadar kiralık olarak oynuyor. Şu anda yalnızca Serdar Aziz ve Sadık'ın sözleşmeleri devam ediyor.
İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler...
Simon Falette
Hasan Ali Kaldirim
Adil Rami
Tolga Cigerci
Mauricio Isla
Mehmet Ekici
Emre Belözoğlu
Erten Ersu
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emin gec bile kaldk.seve seve
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Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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