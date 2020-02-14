Fenerbahçe'de sözleşme krizi! Isla ve Hasan Ali Kaldırım... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
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'de sözleşme krizi! Isla ve ...

Fenerbahçe'de sözleşme krizi! Isla ve Hasan Ali Kaldırım...

Devre arasında mali problemler nedeniyle yalnızca tek bir transfer yapan sarı-lacivertliler, sezon sonunda kadrosunu güçlendirmek istiyor... Öte yandan sarı-lacivertliler en çok sorun yaşadığı bölge olan savunma mevki sözleşmesi bitecek isimler sonrası nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu...

Bu sezon 'nin en çok sıkıntı yaşanan bölgelerinden savunma konusunda iç transferde neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Takımın savunma bekleri; Isla ve 'ın sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçe hücumda verimli olamıyor

İki yıldızla henüz sözleşme imzalanmadı. Yine takımda 'nin de sözleşmesi sona erecek. Falette de takımda sezon sonuna kadar kiralık olarak oynuyor. Şu anda yalnızca ve Sadık'ın sözleşmeleri devam ediyor.

İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler...

Simon Falette
Hasan Ali Kaldirim
Adil Rami
Tolga Cigerci
Mauricio Isla

Emre Belözoğlu

  1. 14.02.2020
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