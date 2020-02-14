Fenerbahçe'ye Başkent'te coşkulu karşılama - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'ye Başkent'te coşkulu karşılama

'ye Başkent'te coşkulu karşılama

Fenerbahçe'ye Başkent'te coşkulu karşılama

'de cumartesi günü saat 20.00'de Ankaragücü'ne konuk olacak , 'ya geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar kafileyi coşkuyla karşılarken, tezahüratlar eşliğinde takımı kamp yapacağı otele uğurladı.

, 'in 22'nci haftasında yarın saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için 'ndan kalkan uçakla 'ya geldi. Yaklaşık bir saat süren yolculuğun ardından Ankara'ya ulaşan sarı lacivertli kafileyi taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Garry Rodrigues ile Sadık Çiftpınar başkente getirilmezken, sahalara dönen ise kafileye dahil edildi.

Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosunda ise şu oyuncular yer alıyor Altay Bayındır, , , , Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, , , , , Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, .

  1. 14.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'ye Başkent'te coşkulu karşılama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN