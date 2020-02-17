Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, gözler Galatasaray maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler pazar günü oynanacak dev derbinin hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.



Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.