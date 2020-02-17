Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı
Süper Lig'de oynadığı son 3 maçtan sadece 1 puan çıkarabilen ve şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisine düşen Fenerbahçe'de rota Galatasaray derbisine çevrildi. Sarı-lacivertliler pazar günü oynanacak dev maçın hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, gözler Galatasaray maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler pazar günü oynanacak dev derbinin hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.
Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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