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17 Şubat 2020, Pazartesi
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'de derbi hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

'de oynadığı son 3 maçtan sadece 1 puan çıkarabilen ve şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisine düşen 'de rota derbisine çevrildi. Sarı-lacivertliler pazar günü oynanacak dev maçın hazırlıklarına Samandıra 'nde yaptığı antrenmanla başladı.

'in 22. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan , gözler maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler pazar günü oynanacak dev derbinin hazırlıklarına Samandıra 'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 17.02.2020
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