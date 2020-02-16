Volkan Ballı'dan flaş VAR göndermesi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
16 Şubat 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Volkan Ballı'dan flaş VAR göndermesi

'dan flaş VAR göndermesi

Volkan Ballı'dan flaş VAR göndermesi

'in 22. haftasında ile arasında oynanan karşılaşmanın ardından hesabından bir paylaşımda bulunan A Ballı, hakem kararlarına tepki gösterdi.

A Ballı, 'in 22. haftasında ile arasında oynanan karşılaşmanın ardından hesabından flaş bir göndermede bulundu.

Ankaragücü-Fenerbahçe karşılaşmasında oynanan bir pozisyonun fotoğrafını paylaşan Ballı, "Adaletin olmadığı yerde haksızlık baş gösterir. Herkese VAR bize YOK. Vicdanlar sızlamamaya devam ediyor!" ifadelerini kullandı.


  1. 17.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Volkan Ballı'dan flaş VAR göndermesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN