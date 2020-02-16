Volkan Ballı'dan flaş VAR göndermesi

Fenerbahçe Futbol A Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı, Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından flaş bir göndermede bulundu.

Ankaragücü-Fenerbahçe karşılaşmasında oynanan bir pozisyonun fotoğrafını paylaşan Ballı, "Adaletin olmadığı yerde haksızlık baş gösterir. Herkese VAR bize YOK. Vicdanlar sızlamamaya devam ediyor!" ifadelerini kullandı.



