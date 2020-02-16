Volkan Ballı'dan flaş VAR göndermesi
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Fenerbahçe Futbol A Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı, hakem kararlarına tepki gösterdi.
Fenerbahçe Futbol A Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı, Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından flaş bir göndermede bulundu.
Ankaragücü-Fenerbahçe karşılaşmasında oynanan bir pozisyonun fotoğrafını paylaşan Ballı, "Adaletin olmadığı yerde haksızlık baş gösterir. Herkese VAR bize YOK. Vicdanlar sızlamamaya devam ediyor!" ifadelerini kullandı.
- 17.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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