Vedat Muriqi'nin gol sessizliğinin nedeni ortaya çıktı!
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin 2 haftalık sessizliği sürüyor. Son olarak 19. haftada Başakşehir karşısında oynanan mücadelede ağları havalandırmayı başaran Muriqi, o maçtan bu yana gol atamadı. Muriqi'nin gol atmadığı bu iki karşılaşmada 5 puan kaybeden sarı-lacivertliler, zirve yarışında önemli bir yara almıştı. Peki, Muriqi'nin 2 haftalık suskunluğunun sebebi ne? İşte yanıtı...
14 Şubat 2020 Cuma 10:38
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Süper Lig'de 21. haftanın sonuna gelinirken topladığı 38 puanla 6. sırada yer alan Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi'in son haftalardaki gol suskunluğu dikkat çekiyor.
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Sarı-lacivertlilerin sezon başında büyük uğraşlar sonucu Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi, an itibarıyla takımının en golcü ismi konumunda.
Fenerbahçe formasıyla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 22 maçta takımına 13 gol ve 5 asist ile katkı sağlayan 25 yaşındaki golcü son olarak ligin 19. haftasında oynanan Başakşehir mücadelesinde gol atmış, bu maçın ardından çıktığı 2 mücadeleyi boş geçmişti.
Son 2 maçta gol atamayan Muriqi'nin bu performansı puan kayıplarını da beraberinde getirirken sarı-lacivertliler bu iki müsabakanın birini kaybederken birinde ise 1 puana razı oldu.
Öte yandan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, skor yükünü Muriqi ve Kruse'nin dışında paylaşacak oyuncu arıyor. Bunun sebebi ise 2020 yılı içerisinde oynanan 4 lig maçında ligde Fenerbahçe formasıyla sadece 2 futbolcunun gol atabilmesi. Bu isimler Vedat Muriqi ve Max Kruse'ydi.