Vedat Muriqi'nin gol sessizliğinin nedeni ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin 2 haftalık sessizliği sürüyor. Son olarak 19. haftada Başakşehir karşısında oynanan mücadelede ağları havalandırmayı başaran Muriqi, o maçtan bu yana gol atamadı. Muriqi'nin gol atmadığı bu iki karşılaşmada 5 puan kaybeden sarı-lacivertliler, zirve yarışında önemli bir yara almıştı. Peki, Muriqi'nin 2 haftalık suskunluğunun sebebi ne? İşte yanıtı...