Serdar: Bariz hatalar var
Serdar Aziz de maç sonrası hakeme tepkiliydi.
Serdar Aziz de maç sonrası hakeme tepkiliydi. Bariz hataların olmasının çok şaşırtıcı olduğunu belirten F.Bahçe'nin tecrübeli stoperi, "Kurallar bizim maçlardan sonra mı belirleniyor? Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Rakip oyuncuların da 'penaltı' dediği pozisyon ama hakem vermiyor. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz" sözlerini sarfetti.
- 9.2.2020
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