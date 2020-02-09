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09 Şubat 2020, Pazar
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‘Kararlar eşit verilmedi’

‘Kararlar eşit verilmedi’

F.Bahçe'nin orta sahasadaki vazgeçilmezi , 90 dakika sonunda üzgündü.

F.Bahçe'nin orta sahasadaki vazgeçilmezi , 90 dakika sonunda üzgündü. Önceki haftalara göre sahada verilen kararlara mantık kuramadığını belirten Sambacı, "Rakip lehine kolaylıkla çıkan kararlar bezim lehimize çıkmıyor. Bunu anlamaya çalışıyorum ve çok üzücü bir durum. Bir açıklaması yok. Kararlar eşit bir şekilde verilseydi maçı kazanabilirdik" diye konuştu.

  1. 9.2.2020
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