Fenerbahçe'de ‘Sefa Kalya’ koreografisi’
Fenerbahçe tribünleri, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Genç Fenerbahçeliler tribün lider Sefa Kalya’yı unutmadı. Sarı-lacivertli tribünler Kalya adına Okul açık tribününde bir koreografi gerçekleştirdi.
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe-Alanyaspor maçı öncesinde sarı-lacivertli tribünler geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Sefa Kalya'yı unutmadı. Okul açık tribününde yapılan koreografide Kalya'nın resmi açılırken, 'Bizim Fenerbahçeliliğimizi Yüreğimizden Söküp Atamazlar' ibaresi yer aldı.
- 08.02.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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