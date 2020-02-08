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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'de ‘’ koreografisi’

Fenerbahçe'de ‘Sefa Kalya’ koreografisi’

Fenerbahçe tribünleri, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden tribün lider ’yı unutmadı. Sarı-lacivertli tribünler Kalya adına Okul açık tribününde bir koreografi gerçekleştirdi.

'in 21. haftasında Fenerbahçe-Alanyaspor maçı öncesinde sarı-lacivertli tribünler geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden tribün lideri 'yı unutmadı. Okul açık tribününde yapılan koreografide Kalya'nın resmi açılırken, 'Bizim Fenerbahçeliliğimizi Yüreğimizden Söküp Atamazlar' ibaresi yer aldı.
  1. 08.02.2020
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