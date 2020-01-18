Moses’a Inter kancası!

Bonservisi Chelsea'de bulunan Moses için İngiliz devinin 10 milyon euro istediği belirtilirken, İnter'in satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı kaydedildi. 29 yaşındaki Moses, kiralık oynadığı Fenerbahçe'de 1.5 sezonda 23 maça çıkıp 5 gol attı; 2 de asist gerçekleştirdi.