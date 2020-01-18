Moses’a Inter kancası! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Moses’a Inter kancası!

Moses’a Inter kancası!

Moses’a Inter kancası!

yeniden İnter'in gündemine girdi. İtalyan basını, teknik patron Conte'nin Roma'dan Spinazzola'yı transfer edememesi halinde 'de kiralık olarak forma giyen Victor Moses'a yöneleceğini yazdı.

Bonservisi Chelsea'de bulunan Moses için İngiliz devinin 10 milyon euro istediği belirtilirken, İnter'in satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı kaydedildi. 29 yaşındaki Moses, kiralık oynadığı 'de 1.5 sezonda 23 maça çıkıp 5 gol attı; 2 de asist gerçekleştirdi.

  1. 18.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Moses’a Inter kancası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN