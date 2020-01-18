Moses’a Inter kancası!
Victor Moses yeniden İnter'in gündemine girdi. İtalyan basını, teknik patron Conte'nin Roma'dan Spinazzola'yı transfer edememesi halinde Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Victor Moses'a yöneleceğini yazdı.
Bonservisi Chelsea'de bulunan Moses için İngiliz devinin 10 milyon euro istediği belirtilirken, İnter'in satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı kaydedildi. 29 yaşındaki Moses, kiralık oynadığı Fenerbahçe'de 1.5 sezonda 23 maça çıkıp 5 gol attı; 2 de asist gerçekleştirdi.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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