Kısa sürede ülkeye uyum sağlayan Max Kruse, “Burayı tercih ettiğim için hiç pişman değilim. Fenerbahçe’de olduğum için çok mutluyum” açıklamasında bulundu.
'F.BAHÇE'DE BIRAKACAĞIM'
Yalnızca Fenerbahçe değil diğer takım taraftarlarının da kendisine büyük ilgi gösterdiğini kaydeden 31 yaşındaki futbolcu, "Sokakta ya da alışveriş merkezinde müthiş bir ilgiyle karşılaşıyorum. Daha uzun yıllar futbol oynamak istiyorum ve bu süreci Fenerbahçe'de tamamlamayı hedefliyorum. Futboldan sonra da fırsat verilmesi halinde bu camiada seve seve görev yaparım" açıklamasında bulundu.
- 15.1.2020
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Harun’a tam puan
Toplam 1
Yorum
tarık sercan Bu takımın birinci kalecisi zaten Harun bu Altayda ne varki sürekli kalede gerçekten anlaması çok zor
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
Max Kruse: İyi ki Türkiye’deyim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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