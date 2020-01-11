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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Malum camia işine baksın

Malum camia işine baksın

, F.Bahçe 'yla ilgili konuştu.

Yönetici Metin Sipahioğlu, F.Bahçe 'yla ilgili konuştu. Sipahioğlu, "Şu ana kadarki tablo çok iyi. Euroleague'de de ligde de lideriz. Malum camiadaki bazı kişiler F.Bahçe'ye saldırarak iç siyaset yapmaya çalışıyor. Hakemler buna müsaade etmemeli" dedi.

  1. 11.1.2020
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