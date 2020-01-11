Malum camia işine baksın
Yönetici Metin Sipahioğlu, F.Bahçe Öznur Kablo'yla ilgili konuştu.
Yönetici Metin Sipahioğlu, F.Bahçe Öznur Kablo'yla ilgili konuştu. Sipahioğlu, "Şu ana kadarki tablo çok iyi. Euroleague'de de ligde de lideriz. Malum camiadaki bazı kişiler F.Bahçe'ye saldırarak iç siyaset yapmaya çalışıyor. Hakemler buna müsaade etmemeli" dedi.
- 11.1.2020
- Fatih Terim'den flaş karar! Yeni transfer geldiği gibi gidiyor
- Fenerbahçe'de transfer için ayrılık şart! Yıldız isim haber bekliyor
- Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır'a dev teklif! "Sezon sonunu bekleyemeyiz"
- Galatasaray transferde coştu! Falcao'nun yanına o isim geliyor...
- Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın yeni transferi
-
Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
-
Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
-
Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Malum camia işine baksın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.