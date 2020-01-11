Malum camia işine baksın

Yönetici Metin Sipahioğlu, F.Bahçe Öznur Kablo'yla ilgili konuştu. Sipahioğlu, "Şu ana kadarki tablo çok iyi. Euroleague'de de ligde de lideriz. Malum camiadaki bazı kişiler F.Bahçe'ye saldırarak iç siyaset yapmaya çalışıyor. Hakemler buna müsaade etmemeli" dedi.