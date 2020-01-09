Fotomaç ne diyorsa o! Simon Falette Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Gineli stoper Simon Falette'yi resmen renklerine bağladı. Dün İstanbul'a gelen 27 yaşındaki savunmacı, akşam saatlerinde kulübe geçip sarılacivertli yöneticilerle görüştü. Alman 1. Lig (Bundesliga) ekiplerinden Eintrach Frankfurt'tan sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralanan Gineli stoper, gece sarı- lacivertli formayı üzerine geçirip resmi sözleşmeye imza attı. Falette'nin bugün Antalya'daki kampa katılması bekleniyor.



SOL BEKTE DE OYNUYOR

Fransa'da doğan Gine asıllı Falette, 2017'de 2.7 milyon euro'ya Le Mans'tan Frankfurt'a transfer olmuştu. İlk sezonunda 27, geçen sezon 14 maça çıkan 1.84'lük savunmacı bu sezon 1 maçta forma giydi. F.Bahçe, Falette'yi sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladı. Kulübün kiralama ya da opsiyonu kullanırken bonservis için Alman ekibine ödeyeceği bonservis bedeli açıklanmadı. Sol ayaklı stoper olan Falette, sol bekte de görev yapabiliyor.

FENERBAHÇE'YE GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Sezon sonuna kadar kiralanan ve satın alma opsiyonuyla sözleşme imzalatılan Gineli savunmacı Falatte, törenin ardından FB TV'ye açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki oyuncu, "F.Bahçe'ye transfer olduğum için çok mutluyum. Hem Türkiye'de, hem de dünyadaki en iyi kulüpler arasında. Burada çok samimi şekilde karşılandım. Umarım güzel şeylerin başlangıcı olur" diye konuştu

ŞAKACI BİRİ AMA ÇABUK ÖFKELENİYOR!

Falette, Frankfurt'un stoperde bu sezon 5. tercihiydi. * Yedekliğe alışık Gineli, sorun çıkarmayan biri. Hocası Hütter onun için, "Tam takım oyuncusu. Her durumda şaka yapan bir adam" diyor. * L'Equipe'e verdiği bir röportajda, "7-8 yaşında, judo ve futbol arasında seçim yaptım. Futbolu seçtim. Ben kanı seven birisiyim. Çabuk öfkeleniyorum." demişti.

KALPTEN OYNAR

Simon Falette 2017'de transfer olduğunda Frankfurt sportif direktörü Fredi Bobic, "Uzun süredir izlediğimiz ve mutlaka kadromuza katmak istediğimiz bir oyuncuydu. Simon kalpten oynayan, ikili mücadeleden çekinmeyen ve oyunu geriden iyi yöneten biri. Bize güç katacağından eminiz" demişti. Gineli, gerçekten de ilk sezonunda Bundesliga'da başarılı oldu. O dönemki hocası Kovac tarafından 27 karşılaşmada oynatıldı. Ancak bir sonraki sezon göreve gelen Adi Hütter, iyi mücadele etmesine karşın oyun kurmada gördüğü eksiklikler nedeniyle oynatmadı. Şans bulamayacağını anlayan Falette takımdan ayrılma kararı aldı. Mini yorum Hüseyin Özkök





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