Fenerbahçe'den harcama limiti ve bankalar birliği açıklaması!

Fenerbahçe Spor Kulübü, son günlerde gündemde sıkça yer alan harcama limiti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte sarı lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan o açıklama;

"Bugün yöneticilerimize ve Kurumsal İletişim Departmanımıza medya mensupları tarafından takım harcama limitleri konusunda yönetilen sorulara karşılık bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Öncelikle; süreci manipüle etme amacı taşıdığını düşündüğümüz harcama limitleri ile ilgili bazı bilgilerin dışarıya özellikle bu dönemde sızdırılmasını son derece manidar karşıladığımızı belirtmek isteriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak takım harcama limitlerinin açıklandığı 20 Aralık 2019 tarihinden bugüne kadar Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmelerimiz devam etmektedir.

Bununla birlikte Kulübümüz Bankalar Birligi anlaşması dışında finans kuruluşları ile yeni anlaşmalar için bireysel olarak çalışmalarını yürütmektedir.

Bu çalışmalar kapsamında da diğer kulüplerin de yaptığı gibi attığımız tüm finansal adımları, takım harcama limitlerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla TFF ve ilgili kurumları ile paylaşmakta ve görüşmelerimizi devam ettirmekteyiz.

Spor camiası olarak daha evvel bir örneğini yaşadığımız üzere 'TFF'nin kamuoyu baskısı altına alınması ve sürecin manipülasyonlarla zarar görmesi' amacı taşıyan bu gündeme itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederiz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"