Fenerbahçe'ye süper solak! Premier Lig'den transfer...

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u mağlup ederek devre arasına moralli giren Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Teknik heyet ve yönetim, ilk yarıdaki sorunları masaya yatırırken, önceliği savunmaya verdi. İleri uçta Rodrigues, Max Kruse, Deniz Türüç, Moses gibi yıldızları barındıran Fenerbahçe, bu anlamda sorun yaşamazken, savunmada verilen zaaflar ve mevcut kadrodaki isimlerin yetersiz oluşu, transfer gerekliliğini ön plana çıkarttı... Türkiye'den ve dünyadan bir çok yıldızla görüşmelerini sürdüren sarı kanarya, uzun süredir ilgilendiği dünyaca ünlü yıldız için somut geri dönüş elde etti! İşte Fenerbahçe'nin transferine bir adım daha yaklaştığı o isim ve taraftarı havalara uçuracak transferin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

8 Ocak 2020 Çarşamba 17:19 Güncelleme: 08.01.2020 17:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





