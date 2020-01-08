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Fenerbahçe'ye süper solak! Premier Lig'den transfer...
Fenerbahçe'ye süper solak! Premier Lig'den transfer...
Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u mağlup ederek devre arasına moralli giren Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Teknik heyet ve yönetim, ilk yarıdaki sorunları masaya yatırırken, önceliği savunmaya verdi. İleri uçta Rodrigues, Max Kruse, Deniz Türüç, Moses gibi yıldızları barındıran Fenerbahçe, bu anlamda sorun yaşamazken, savunmada verilen zaaflar ve mevcut kadrodaki isimlerin yetersiz oluşu, transfer gerekliliğini ön plana çıkarttı... Türkiye'den ve dünyadan bir çok yıldızla görüşmelerini sürdüren sarı kanarya, uzun süredir ilgilendiği dünyaca ünlü yıldız için somut geri dönüş elde etti! İşte Fenerbahçe'nin transferine bir adım daha yaklaştığı o isim ve taraftarı havalara uçuracak transferin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
8 Ocak 2020 Çarşamba 17:19
Güncelleme: 08.01.2020 17:46
Fenerbahçe'de ara transfer için kollar sıvandı... Teknik Direktör Ersun Yanal, ve Comolli, ilk yarının röntgenini çekti ve takımda yetersiz bulunan bölgeler için transfer etmek istediği isimleri raporladı...
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Bu rapor yönetime iletilirken, Finansal Fair Play kuralları göz önünde bulunduruldu ve ilk kriter 'Mailyeti uygun' isimler oldu. Gerek Türkiye'de gerek dünyanın çeşitli yerlerinde önemli isimlerle temasa geçen Fenerbahçe, savunmaya dünyaca ünlü ismi getirmek için kolları sıvadı.
Sezon başında Zanka Jorgensen ve Adil Rami gibi yıldızları kadrosuna katan sarı lacivertliler, Zanka'yı ilk 11'de değerlendirmişti. Oyuncunun verimsiz olması ve yeterli form tutamaması, bağların yavaş yavaş kopmasını sağladı.
Ersun Yanal, ligin son haftalarında kendi pozisyonu olmamasına karşın Zanka yerine Jailson'a görev vererek Danimarkalı oyuncuya mesaj verse de, şampiyonluk için kurulan kadroda yeterli olmadığı kanısına varıldı.
RAMI FORM TUTAMIYOR
Sezon başında Fenerbahçe'ye Damien Comolli referansı ile transfer edilen Adil Rami ise, büyük hayal kırıklığı yarattı... Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kaldıran yıldız oyuncu, sarı lacivertlilerde istenileni veremedi.