Okullar için sömestr kampı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Okullar için sömestr kampı

Okullar için sömestr kampı

Okullar için sömestr kampı

Spor Okulları'nın sömestr kampı 27-31 Ocak tarihlerinde Limak Limra Hotel&Resort Antalya/Kemer'de yapılacak. Kampa, Türkiye genelinde faaliyet gösteren Futbol – Basketbol – Voleybol spor okullarının yanı sıra Dereağzı Merkez Masa Tenisi ve Atletizm Spor Okulu öğrencileri katılacak. 5 gün sürecek kampta spor faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli eğlenceler gerçekleştirilecek.

Spor Okulları'nın sömestr kampı 27-31 Ocak tarihlerinde Limak Limra Hotel&Resort Antalya/Kemer'de yapılacak. Kampa, Türkiye genelinde faaliyet gösteren Futbol – Basketbol – Voleybol spor okullarının yanı sıra Dereağzı Merkez Masa Tenisi ve Atletizm Spor Okulu öğrencileri katılacak. 5 gün sürecek kampta spor faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli eğlenceler gerçekleştirilecek.

  1. 3.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Okullar için sömestr kampı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN