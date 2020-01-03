Okullar için sömestr kampı
Fenerbahçe Spor Okulları'nın sömestr kampı 27-31 Ocak tarihlerinde Limak Limra Hotel&Resort Antalya/Kemer'de yapılacak. Kampa, Türkiye genelinde faaliyet gösteren Futbol – Basketbol – Voleybol spor okullarının yanı sıra Dereağzı Merkez Masa Tenisi ve Atletizm Spor Okulu öğrencileri katılacak. 5 gün sürecek kampta spor faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli eğlenceler gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe Spor Okulları'nın sömestr kampı 27-31 Ocak tarihlerinde Limak Limra Hotel&Resort Antalya/Kemer'de yapılacak. Kampa, Türkiye genelinde faaliyet gösteren Futbol – Basketbol – Voleybol spor okullarının yanı sıra Dereağzı Merkez Masa Tenisi ve Atletizm Spor Okulu öğrencileri katılacak. 5 gün sürecek kampta spor faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli eğlenceler gerçekleştirilecek.
- 3.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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