Kanarya yine boş geçmedi

Sarı-lacıvertlıler, Çaykur Rizespor ile oynadığı son 8 Süper Lig maçının 7'sinde fileleri sarsmıştı. Gol atamadığı tek karşılaşmada geçen sezon rakibine 3-0 kaybetmişti. Fenerbahçe dün Deniz Türüç ve Jailson ile 2 gol bulup istatistiğini sürdürüp 3 puana uzanmayı başardı.

Sarı-lacıvertlıler, Çaykur Rizespor ile oynadığı son 8 Süper Lig maçının 7'sinde fileleri sarsmıştı. Gol atamadığı tek karşılaşmada geçen sezon rakibine 3-0 kaybetmişti. Fenerbahçe dün Deniz Türüç ve Jailson ile 2 gol bulup istatistiğini sürdürüp 3 puana uzanmayı başardı.