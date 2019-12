Kadıköy'den çıkış yok!

Derbi ateşi bu hafta Kadıköy'de yandı. Bir tarafta Sivas'tan eli boş dönen F.Bahçe, diğer yanda evinde Malatya'ya kaybeden Beşiktaş. Her iki takım açısından zirve yarışına moral katacak bir derbi niteliğindeki randevuda, Kadıköy istatistikleri yine değişmedi. Beşiktaş cephesinde ise 3 penaltılarının verilmediği iddiasıyla hakem Cüneyt Çakır'a büyük tepki vardı. Ancak sarı-lacivertliler hak ettikleri bir galibiyetle zirve yolunda yara sardı. Kara Kartal'da Abdullah Avcı, kadro tercihiyle çok eleştirildi.



SİVAS'TAN 90+7'DE RÖVEŞATA

Galatasaray ise iki haftada 5. puanını İzmir'de kaybetti. Göztepe önünde gol kaçırma yarışına giren Cimbom, kazanacağı maçtan yenilgiyle ayrılıp, şampiyonluk yarışında ağır bir yara daha aldı. Trabzonspor bu sefer geçen haftaki senaryoya uymadı ve Beşiktaş ve G.Saray'ın kaybettiği haftada Konya'da Norveçli golcüsü Sörloth'la fırsatı değerlendirdi. Sivas, ilk yarı liderliğini Yatabare'nin 90+7'deki röveşatasıyla garantiledi. Başakşehir, Alanya, Göztepe, G.Antep ve Rizespor haftanın karlı takımları oldu.



HAFTANIN GOLÜ YATABARE

Dakika 90+7, herkesin nefes bile almakta zorlandığı dakikada Yatabare, röveşatayla lider Sivas'ı kurtardı.



HAFTANIN ASİSTİ MUSA

Denizli'de gol şov yapan Alanya'da Musa'nın asisti görülmeye değerdi. Yaklaşık 50 metreden ayağa teslim ortasını, Cisse tek vuruşla filelere gönderdi.



HAFTANIN KURTARIŞI UĞURCAN

Her geçen hafta kalesinde devleşen Uğurcan, 2. yarıda Miya'nın köşeye falsolu gönderdiği plasesinde adeta uzadı. Müthiş bir plonjonla golü önledi.



YANAL DERBİYİ GÖLGELEDİ

Beşiktaş derbisini kazanan Fenerbahçe'de maç sonrasında Teknik Direktör Ersun Yanal, kafaları karıştıran bir açıklama yaptı: "Birçok mevkisinde oyuncusu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün galip geldi. Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Soru almayayım, açıklamayı hafta içerisinde basın toplantısı ile yapacağım."



HAFTANIN TAKIMI FENERBAHÇE

Derbiyi kaybetseydi köklü değişikliklerin yaşanacağı Fenerbahçe, dersini iyi çalışmış. Her hattıyla Beşiktaş'tan üstün oynadılar.



HAFTANIN SÖZÜ AHMET NUR ÇEBİ

"Hakem adaleti istiyoruz. Bütün ülke rezaleti izledi. En azından çıkın Beşiktaşlılar'dan, futbol kamuoyundan özür dileyin. 'Yok, biz memnunuz' diyorsanız çıkın onu söyleyin. Sizin adınıza biz mahcup olalım!"