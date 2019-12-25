Kadıköy'den çıkış yok! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Kadıköy'den çıkış yok!

'den çıkış yok!

Kadıköy'den çıkış yok!

, ’deki derbilerde yenilmeme geleneğini sürdürdü (26 g, 23 b). ’ı da devirip yarışı bırakmadı ’ye kaybeden G.Saray, ’ın 10 puan gerisine düştü. ’dan mutlu dönen Fırtına da fırsatı tepmedi.

Derbi ateşi bu hafta 'de yandı. Bir tarafta 'tan eli boş dönen F.Bahçe, diğer yanda evinde 'ya kaybeden . Her iki takım açısından zirve yarışına moral katacak bir derbi niteliğindeki randevuda, Kadıköy istatistikleri yine değişmedi. Beşiktaş cephesinde ise 3 penaltılarının verilmediği iddiasıyla hakem 'a büyük tepki vardı. Ancak sarı-lacivertliler hak ettikleri bir galibiyetle zirve yolunda yara sardı. 'da , kadro tercihiyle çok eleştirildi.

SİVAS'TAN 90+7'DE RÖVEŞATA
ise iki haftada 5. puanını 'de kaybetti. önünde gol kaçırma yarışına giren Cimbom, kazanacağı maçtan yenilgiyle ayrılıp, şampiyonluk yarışında ağır bir yara daha aldı. bu sefer geçen haftaki senaryoya uymadı ve Beşiktaş ve G.Saray'ın kaybettiği haftada 'da Norveçli golcüsü Sörloth'la fırsatı değerlendirdi. Sivas, ilk yarı liderliğini Yatabare'nin 90+7'deki röveşatasıyla garantiledi. , Alanya, Göztepe, G.Antep ve Rizespor haftanın karlı takımları oldu.

HAFTANIN GOLÜ YATABARE
Dakika 90+7, herkesin nefes bile almakta zorlandığı dakikada Yatabare, röveşatayla lider Sivas'ı kurtardı.

HAFTANIN ASİSTİ MUSA
'de gol şov yapan Alanya'da Musa'nın asisti görülmeye değerdi. Yaklaşık 50 metreden ayağa teslim ortasını, Cisse tek vuruşla filelere gönderdi.

HAFTANIN KURTARIŞI UĞURCAN
Her geçen hafta kalesinde devleşen Uğurcan, 2. yarıda Miya'nın köşeye falsolu gönderdiği plasesinde adeta uzadı. Müthiş bir plonjonla golü önledi.

YANAL DERBİYİ GÖLGELEDİ
Beşiktaş derbisini kazanan 'de maç sonrasında Teknik Direktör Ersun Yanal, kafaları karıştıran bir açıklama yaptı: "Birçok mevkisinde oyuncusu olmayan, hatta olmayan Fenerbahçe bugün galip geldi. Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Soru almayayım, açıklamayı hafta içerisinde basın toplantısı ile yapacağım."

HAFTANIN TAKIMI FENERBAHÇE
Derbiyi kaybetseydi köklü değişikliklerin yaşanacağı Fenerbahçe, dersini iyi çalışmış. Her hattıyla Beşiktaş'tan üstün oynadılar.

HAFTANIN SÖZÜ AHMET NUR ÇEBİ
"Hakem adaleti istiyoruz. Bütün ülke rezaleti izledi. En azından çıkın Beşiktaşlılar'dan, futbol kamuoyundan özür dileyin. 'Yok, biz memnunuz' diyorsanız çıkın onu söyleyin. Sizin adınıza biz mahcup olalım!"

  1. 25.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kadıköy'den çıkış yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN