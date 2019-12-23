Emre maç sonu sevince katıldı
Yanal ile maç öncesi tartıştığı iddia edilen Emre Belözoğlu, dün önce basın toplantısına katıldı. Burada hocasının yanında duran ve açıklamada bulunmayan tecrübeli futbolcu, soyunma odasında da sevinç fotoğrafında yer aldı. Maç boyunca kameraların görüntüleyemediği Emre'nin iddialar sonrası ortaya çıkması kafa karıştırdı.
- 23.12.2019
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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