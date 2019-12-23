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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Emre maç sonu sevince katıldı

Emre maç sonu sevince katıldı

Yanal ile maç öncesi tartıştığı iddia edilen , dün önce basın toplantısına katıldı. Burada hocasının yanında duran ve açıklamada bulunmayan tecrübeli futbolcu, soyunma odasında da sevinç fotoğrafında yer aldı. Maç boyunca kameraların görüntüleyemediği Emre'nin iddialar sonrası ortaya çıkması kafa karıştırdı.

Yanal ile maç öncesi tartıştığı iddia edilen , dün önce basın toplantısına katıldı. Burada hocasının yanında duran ve açıklamada bulunmayan tecrübeli futbolcu, soyunma odasında da sevinç fotoğrafında yer aldı. Maç boyunca kameraların görüntüleyemediği Emre'nin iddialar sonrası ortaya çıkması kafa karıştırdı.
  1. 23.12.2019
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