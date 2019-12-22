Muriç yılın futbolcusu
Bu sezon attığı gollerle Fenerbahçe ve Kosova Milli Takımı'nı sırtlayan Vedat Muriqi, ülkesinde yılın futbolcusu seçildi. Büyük gurur yaşadığını ifade eden Muriç, sosyal medya hesabından, "Bana destek olan bütün takım arkadaşlarıma, aileme ve herkese çok teşekkür ederim" mesajını paylaştı.
- 22.12.2019
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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