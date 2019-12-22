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22 Aralık 2019, Pazar
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Muriç yılın futbolcusu

Muriç yılın futbolcusu

Bu sezon attığı gollerle ve Kosova 'nı sırtlayan , ülkesinde yılın futbolcusu seçildi. Büyük gurur yaşadığını ifade eden Muriç, hesabından, "Bana destek olan bütün takım arkadaşlarıma, aileme ve herkese çok teşekkür ederim" mesajını paylaştı.

Bu sezon attığı gollerle ve Kosova 'nı sırtlayan , ülkesinde yılın futbolcusu seçildi. Büyük gurur yaşadığını ifade eden Muriç, hesabından, "Bana destek olan bütün takım arkadaşlarıma, aileme ve herkese çok teşekkür ederim" mesajını paylaştı. 25 yaşındaki forvet, ligde bu sezon 9 kez fileleri sarsarken, F.Bahçe bu 7 karşılaşmayı da kazandı. Vedat Muriç'i, karşısında Tottenham scoutlarının takibe alacağı belirtildi.
  1. 22.12.2019
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