Gustavo ve Muriç farkı
Luiz Gustavo ve Muriç, ilk 14 hafta verilerinde takım içinde öne çıktı. Brezilyalı ön libero 'Başarılı Uzun Pas' ile 'Üçüncü Bölgeye Başarılı Pas'ta ilk sırada yer alırken, Muriç de 'Hava Topu Kazanma' ve 'Gol'de zirveye çıkı. En az 500 dakika süre alanlara göre yapılan listede Deniz de en çok başarılı orta yapan isim oldu.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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