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13 Aralık 2019, Cuma
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Gustavo ve farkı

Gustavo ve Muriç farkı

ve , ilk 14 hafta verilerinde takım içinde öne çıktı. Brezilyalı ön libero '' ile ''ta ilk sırada yer alırken, Muriç de '' ve 'Gol'de zirveye çıkı. En az 500 dakika süre alanlara göre yapılan listede Deniz de en çok başarılı orta yapan isim oldu.

Luiz Gustavo ve , ilk 14 hafta verilerinde takım içinde öne çıktı. Brezilyalı ön libero '' ile ''ta ilk sırada yer alırken, Muriç de '' ve 'Gol'de zirveye çıkı. En az 500 dakika süre alanlara göre yapılan listede Deniz de en çok başarılı orta yapan isim oldu.
  1. 13.12.2019
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