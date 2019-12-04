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04 Aralık 2019, Çarşamba
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’de oynamayı çok ister’

‘Fenerbahçe’de oynamayı çok ister’

Sarı-lacivertlilerin listesinde olduğu iddia edilen 'ten mesaj var... 24 yaşındaki Yunan sol bekin menajeri Panagiotakis, "'nin Giannoulis'i istediğini biliyorum. Öncelikle 'la konuşmalılar. Kulüpler anlaşırsa Giannoulis, Fenerbahçe'de oynamayı çok ister ve mutluluk duyar" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerin listesinde olduğu iddia edilen 'ten mesaj var... 24 yaşındaki Yunan sol bekin menajeri Panagiotakis, "'nin Giannoulis'i istediğini biliyorum. Öncelikle 'la konuşmalılar. Kulüpler anlaşırsa Giannoulis, Fenerbahçe'de oynamayı çok ister ve mutluluk duyar" ifadelerini kullandı.

  1. 4.12.2019
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