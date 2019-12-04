Sarı-lacivertlilerin listesinde olduğu iddia edilen Dimitris Giannoulis'ten mesaj var... 24 yaşındaki Yunan sol bekin menajeri Panagiotakis, "Fenerbahçe'nin Giannoulis'i istediğini biliyorum. Öncelikle PAOK'la konuşmalılar. Kulüpler anlaşırsa Giannoulis, Fenerbahçe'de oynamayı çok ister ve mutluluk duyar" ifadelerini kullandı.