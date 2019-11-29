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29 Kasım 2019, Cuma
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savunamıyor!

Fenerbahçe savunamıyor!

Sezon başından beri savunmasını bir türlü oturtamayan , istatistiklerde hala dipte. Sarı- lacivertli ekip, 1523 defansif aksiyonla 'de 18. sırada. Araya girme (401 kez) ve ve sahasında top kaybında da (317 kez) en altta olan Kanarya, başarılı defansif aksiyonda (1059) da 17. sırada.

Sezon başından beri savunmasını bir türlü oturtamayan , istatistiklerde hala dipte. Sarı- lacivertli ekip, 1523 defansif aksiyonla 'de 18. sırada. Araya girme (401 kez) ve ve sahasında top kaybında da (317 kez) en altta olan Kanarya, başarılı defansif aksiyonda (1059) da 17. sırada.

  1. 29.11.2019
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