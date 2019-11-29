Fenerbahçe savunamıyor!

Sezon başından beri savunmasını bir türlü oturtamayan Fenerbahçe, istatistiklerde hala dipte. Sarı- lacivertli ekip, 1523 defansif aksiyonla Süper Lig'de 18. sırada. Araya girme (401 kez) ve ve sahasında top kaybında da (317 kez) en altta olan Kanarya, başarılı defansif aksiyonda (1059) da 17. sırada.