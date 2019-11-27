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27 Kasım 2019, Çarşamba
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’in inadı inat

Başakşehir’in inadı inat

'nin sezon başından bu yana peşinde olduğu Edin Visca için geri adım atmıyor. 29 yaşındaki Boşnak oyuncu da sarı-lacivertlilere gitmek istediğini iletmesine rağmen Başakşehir Yönetimi, talep ettiği bonservis bedelinde indirime gitmiyor.

Turunculacivertlilerin Visca'nın transferinde 8 milyon euro'da direttiği, 'nin ise bu paranın yarısını teklif ettiği belirtiliyor. Bu arada sarı- lacivertlilerin sezon başında olduğu ara döneminin de son gününe kadar görüşmelere devam edeceği kaydediliyor.

  1. 27.11.2019
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