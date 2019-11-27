Başakşehir’in inadı inat

Turunculacivertlilerin Visca'nın transferinde 8 milyon euro'da direttiği, Fenerbahçe'nin ise bu paranın yarısını teklif ettiği belirtiliyor. Bu arada sarı- lacivertlilerin sezon başında olduğu ara transfer döneminin de son gününe kadar görüşmelere devam edeceği kaydediliyor.