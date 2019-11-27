Başakşehir’in inadı inat
Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana peşinde olduğu Edin Visca için Başakşehir geri adım atmıyor. 29 yaşındaki Boşnak oyuncu da sarı-lacivertlilere gitmek istediğini iletmesine rağmen Başakşehir Yönetimi, talep ettiği bonservis bedelinde indirime gitmiyor.
Turunculacivertlilerin Visca'nın transferinde 8 milyon euro'da direttiği, Fenerbahçe'nin ise bu paranın yarısını teklif ettiği belirtiliyor. Bu arada sarı- lacivertlilerin sezon başında olduğu ara transfer döneminin de son gününe kadar görüşmelere devam edeceği kaydediliyor.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
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Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
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resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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