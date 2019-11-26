Fenerbahçe'de Max Kruse sevinci!
Fenerbahçe'ye Max Kruse'den sevindirici haber geldi. Süper Lig'de 5 maçtır sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Alman yıldız Max Kruse, takımla birlikte çalışmalara başladı.
- 26.11.2019
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mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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