Fenerbahçe'de Max Kruse sevinci! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Max Kruse sevinci!

'de sevinci!

Fenerbahçe'de Max Kruse sevinci!

'ye 'den sevindirici haber geldi. 'de 5 maçtır sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Alman yıldız Max Kruse, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Detaylar birazdan...
  1. 26.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Max Kruse sevinci! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN