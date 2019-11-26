Fenerbahçe'de Kruse keşfe devam ediyor
Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Max Kruse İstanbul metrosuna bindi. Son olarak saçını sarıya boyayarak gündem olan Alman futbolcu, sosyal medya hesabından metrodaki bir görüntüsünü paylaştı.
Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Max Kruse, sempatik hareketleri ve daima gülen yüzüyle taraflı tarafsız herkesin gönlünü kazanmıştı. İstiklal Marşı'nı ezbere okuyan Alman futbolcu şimdi de İstanbul metrosunda görüldü. Bir süredir sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan yıldız futbolcu metrodaki fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
- 26.11.2019
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Toplam 1
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serhat Sonuna kadar arkandayız KRAL
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Toplam 1
Yorum
nuri can ersun yanalla devam etmek zaman kaybından baska bir ise yaramaz
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Toplam 1
Yorum
Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
Fenerbahçe'de Kruse keşfe devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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