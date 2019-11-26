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26 Kasım 2019, Salı
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'de Kruse keşfe devam ediyor

Fenerbahçe'de Kruse keşfe devam ediyor

Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu metrosuna bindi. Son olarak saçını sarıya boyayarak gündem olan Alman futbolcu, hesabından metrodaki bir görüntüsünü paylaştı.

'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı , sempatik hareketleri ve daima gülen yüzüyle taraflı tarafsız herkesin gönlünü kazanmıştı. İstiklal Marşı'nı ezbere okuyan Alman futbolcu şimdi de metrosunda görüldü. Bir süredir sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan yıldız futbolcu metrodaki fotoğrafını hesabı üzerinden paylaştı.




  1. 26.11.2019
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