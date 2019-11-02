Benfica’dan çılgın gelir - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Benfica’dan çılgın gelir

’dan çılgın gelir

Benfica’dan çılgın gelir

Başkan 'un 'ye örnek olarak gösterdiği , son 10 yılda gelirleriyle Avrupa'ya damga vurdu... Portekiz kulübü, son 10 yılda transferden 593 milyon euro gelir elde etti. Benfica'yı bu süreçte Porto (382 milyon euro) ve Ajax (296 milyon euro) izliyor...

Başkan 'un 'ye örnek olarak gösterdiği , son 10 yılda gelirleriyle Avrupa'ya damga vurdu... Portekiz kulübü, son 10 yılda transferden 593 milyon euro gelir elde etti. Benfica'yı bu süreçte Porto (382 milyon euro) ve Ajax (296 milyon euro) izliyor... Genç oyunculara önem veren Koç da Benfica gibi bir sistem kurup, hem başarılı olmayı hem de kulübün borçlarını azaltmayı hedefliyor.

JAY JAY VİDEOSU
Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabı, Okocha paylaşımı yaptı. Videoda, Jay Jay'ın Fenerbahçe'de iken rakiplerine attığı kendine has çalımları yer aldı. 1996-98 yılları arasında Kanarya'da forma giyen Okocha'yı 16.5 milyon dolar'a 'ye satmıştı.

  1. 2.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Benfica’dan çılgın gelir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN