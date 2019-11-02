Benfica’dan çılgın gelir

Başkan Ali Koç'un Fenerbahçe'ye örnek olarak gösterdiği Benfica, son 10 yılda transfer gelirleriyle Avrupa'ya damga vurdu... Portekiz kulübü, son 10 yılda transferden 593 milyon euro gelir elde etti. Benfica'yı bu süreçte Porto (382 milyon euro) ve Ajax (296 milyon euro) izliyor... Genç oyunculara önem veren Koç da Benfica gibi bir sistem kurup, hem başarılı olmayı hem de kulübün borçlarını azaltmayı hedefliyor.



JAY JAY VİDEOSU

Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabı, Okocha paylaşımı yaptı. Videoda, Jay Jay'ın Fenerbahçe'de iken rakiplerine attığı kendine has çalımları yer aldı. 1996-98 yılları arasında Kanarya'da forma giyen Okocha'yı Aziz Yıldırım 16.5 milyon dolar'a PSG'ye satmıştı.