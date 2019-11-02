Benfica’dan çılgın gelir
Başkan Ali Koç'un Fenerbahçe'ye örnek olarak gösterdiği Benfica, son 10 yılda transfer gelirleriyle Avrupa'ya damga vurdu... Portekiz kulübü, son 10 yılda transferden 593 milyon euro gelir elde etti. Benfica'yı bu süreçte Porto (382 milyon euro) ve Ajax (296 milyon euro) izliyor...
Başkan Ali Koç'un Fenerbahçe'ye örnek olarak gösterdiği Benfica, son 10 yılda transfer gelirleriyle Avrupa'ya damga vurdu... Portekiz kulübü, son 10 yılda transferden 593 milyon euro gelir elde etti. Benfica'yı bu süreçte Porto (382 milyon euro) ve Ajax (296 milyon euro) izliyor... Genç oyunculara önem veren Koç da Benfica gibi bir sistem kurup, hem başarılı olmayı hem de kulübün borçlarını azaltmayı hedefliyor.
JAY JAY VİDEOSU
Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabı, Okocha paylaşımı yaptı. Videoda, Jay Jay'ın Fenerbahçe'de iken rakiplerine attığı kendine has çalımları yer aldı. 1996-98 yılları arasında Kanarya'da forma giyen Okocha'yı Aziz Yıldırım 16.5 milyon dolar'a PSG'ye satmıştı.
- 2.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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