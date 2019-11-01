Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Girişimler başladı

Bu sezon hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi... Teknik direktör Fatih Terim'in ocak ayını işaret etmesinin ardından sol bek, stoper ve orta saha arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan yıldız futbolcunun transferi için girişimlerine başladı. İşte detaylar...