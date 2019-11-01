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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Girişimler başladı
Bu sezon hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi... Teknik direktör Fatih Terim'in ocak ayını işaret etmesinin ardından sol bek, stoper ve orta saha arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan yıldız futbolcunun transferi için girişimlerine başladı. İşte detaylar...
1 Kasım 2019 Cuma 19:06
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Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlamasının ardından Akhisarspor'u mağlup ederek Süper Kupa'yı da müzesine götüren Galatasaray, yeni sezona istediği başlangıcı yapamadı.
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Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in ilk 9 haftasında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 13 puan toplayarak 7. sırada yer aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde de kötü bir dönem geçiren Cimbom, A Grubu'nda çıktığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 1 puanla son sırada bulunuyor.
Avrupa sahnesinde çıktığı 3 maçta skor üretemeyen Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gol atamayan tek takım konumunda yer alıyor.
Son olarak deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş maçında da mağlubiyetle ayrılan ve cuma günü sahasında ağırlayacağı ÇaykurRizespor'u devirerek yeni bir galibiyet serisi başlatmayı amaçlayan Cimbom'da ara transfer dönemi çalışmaları hız kazandı.