Adil Rami'nin sözleşmesi feshedildi
Fransız ekibi Olympique Marsilya, tecrübeli defans oyuncusu Adil Rami'nin sözleşmesini feshetti. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği deneyimli yıldız artık serbest. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1 takımlarından Olympique Marsilya, uzun süredir disiplin soruşturması geçiren Adil Rami ile ilgili kararını verdi.
L'Equipe'te yer alan habere göre kulüp, izinsiz olarak bir TV şovuna katılan deneyimli defans oyuncusunun sözleşmesini feshetti. Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Rami artık serbest.
Son günlerde özel hayatıyla gündemden düşmeyen son dünya şampiyonu Fransa'nın tecrübeli ismi Adil Rami, bir süredir disiplin soruşturması geçiriyordu.
- 13.08.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
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Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
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SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
Adil Rami'nin sözleşmesi feshedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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