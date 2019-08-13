Adil Rami'nin sözleşmesi feshedildi

Fransa Ligue 1 takımlarından Olympique Marsilya, uzun süredir disiplin soruşturması geçiren Adil Rami ile ilgili kararını verdi.

L'Equipe'te yer alan habere göre kulüp, izinsiz olarak bir TV şovuna katılan deneyimli defans oyuncusunun sözleşmesini feshetti. Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Rami artık serbest.

Son günlerde özel hayatıyla gündemden düşmeyen son dünya şampiyonu Fransa'nın tecrübeli ismi Adil Rami, bir süredir disiplin soruşturması geçiriyordu.



