Adil Rami'nin sözleşmesi feshedildi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Adil Rami'nin sözleşmesi feshedildi

'nin sözleşmesi feshedildi

Adil Rami'nin sözleşmesi feshedildi

Fransız ekibi , tecrübeli defans oyuncusu 'nin sözleşmesini feshetti. 'nin de ilgilendiği deneyimli yıldız artık serbest. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 takımlarından , uzun süredir disiplin soruşturması geçiren ile ilgili kararını verdi.

L'Equipe'te yer alan habere göre kulüp, izinsiz olarak bir TV şovuna katılan deneyimli defans oyuncusunun sözleşmesini feshetti. 'nin de transfer listesinde yer alan Rami artık serbest.

Son günlerde özel hayatıyla gündemden düşmeyen son dünya şampiyonu Fransa'nın tecrübeli ismi Adil Rami, bir süredir disiplin soruşturması geçiriyordu.


  1. 13.08.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adil Rami'nin sözleşmesi feshedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN