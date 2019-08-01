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01 Ağustos 2019, Perşembe
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u

‘Ver Ferdi’yi al Umut’u

Sarı-lacivertliler, 'ın sakatlığının ardından 'un sol bekine göz dikti. Kolarov transferinde anlaşma sağlanaması ihtimali düşünen ve işi sıkı tutan , Umut Meraş için nabız yokladı.

Sarı-lacivertliler, 'ın sakatlığının ardından 'un sol bekine göz dikti. Kolarov transferinde anlaşma sağlanaması ihtimali düşünen ve işi sıkı tutan , Umut Meraş için nabız yokladı. Yeşil-beyazlıların ise 23 yaşındaki futbolcu için 1 milyon euro artı Ferdi Kadıoğlu'nu istediği iddia edildi.

  1. 1.8.2019
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