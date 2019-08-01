‘Ver Ferdi’yi al Umut’u

Sarı-lacivertliler, Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığının ardından Bursaspor'un sol bekine göz dikti. Kolarov transferinde anlaşma sağlanaması ihtimali düşünen ve işi sıkı tutan Fenerbahçe, Umut Meraş için nabız yokladı. Yeşil-beyazlıların ise 23 yaşındaki futbolcu için 1 milyon euro artı Ferdi Kadıoğlu'nu istediği iddia edildi.