Fenerbahçe'den Okan Turp'a profesyonel imza
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmlarına devam eden Fenerbahçe, altyapısından 2000 doğumlu savunma oyuncusu Okan Turp ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, geçtiğmiz sezon ara transfer döneminde Stuttgart U19 takımından kadrosuna kattığı savunmacı Okan Turp ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.
Sarı-lacivertlilerden konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
"Kulübümüz, futbol altyapımızdan 2000 doğumlu savunma oyuncusu Okan Turp ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Genç futbolcumuza çubuklu formayla uzun ve başarılı yıllar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
OKAN TURP KİMDİR?
Okan Turp, Almanya'da Esslingen'de doğdu. Oynadığı mevkii defans. Sağ ayağını kullanıyor. 1,88 boyunda. Stuttgart U16, U17 ve U19 takımlarında oynadı. Eski U17 Milli Takım oyuncusu. Uluslararası olarak 2 maçta forma giydi.
- 10.07.2019
- Güncelleme: 10.07.2019 14:31
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gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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