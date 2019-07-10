Fenerbahçe'den Okan Turp'a profesyonel imza

Fenerbahçe, geçtiğmiz sezon ara transfer döneminde Stuttgart U19 takımından kadrosuna kattığı savunmacı Okan Turp ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, futbol altyapımızdan 2000 doğumlu savunma oyuncusu Okan Turp ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Genç futbolcumuza çubuklu formayla uzun ve başarılı yıllar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

OKAN TURP KİMDİR?

Okan Turp, Almanya'da Esslingen'de doğdu. Oynadığı mevkii defans. Sağ ayağını kullanıyor. 1,88 boyunda. Stuttgart U16, U17 ve U19 takımlarında oynadı. Eski U17 Milli Takım oyuncusu. Uluslararası olarak 2 maçta forma giydi.