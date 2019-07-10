Fenerbahçe'den Okan Turp'a profesyonel imza - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den Okan Turp'a profesyonel imza

'den 'a profesyonel imza

Fenerbahçe'den Okan Turp'a profesyonel imza

'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmlarına devam eden , altyapısından 2000 doğumlu savunma oyuncusu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

, geçtiğmiz sezon ara transfer döneminde Stuttgart U19 takımından kadrosuna kattığı savunmacı ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, futbol altyapımızdan 2000 doğumlu savunma oyuncusu Okan Turp ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Genç futbolcumuza çubuklu formayla uzun ve başarılı yıllar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Eljif Elmas İstanbul'a geldi

OKAN TURP KİMDİR?

Okan Turp, 'da Esslingen'de doğdu. Oynadığı mevkii defans. Sağ ayağını kullanıyor. 1,88 boyunda. Stuttgart U16, U17 ve U19 takımlarında oynadı. Eski U17 oyuncusu. Uluslararası olarak 2 maçta forma giydi.

  1. 10.07.2019
  2. Güncelleme: 10.07.2019 14:31
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'den Okan Turp'a profesyonel imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN