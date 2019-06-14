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14 Haziran 2019, Cuma
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'de! 1 yıllık anlaşma

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de! 1 yıllık anlaşma

Gelecek sezon için alternatifli ve şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmaya uğraşan 'de sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı! Sarı lacivertli ekibin eski futbolcusu 'nun başkan ile yaptığı görüşme sonrası taraflar arasında 1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan , Kolarov, Fejsa ve Konoplyanka gibi isimlerin yanı sıra yerli transferinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı lacivertli ekip, forması giyen eski yıldızı ile anlaşma sağladı. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe Başkanı ile bugün bir araya geldiği ve transfer konusunda son detayları konuştukları öğrenildi.

TRT Spor'un haberine göre, görüşme sonrası taraflar arasında 1 yıllık anlaşma sağlandı.

A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce, Ana Haber programına canlı yayında bağlanarak transfere dair detayları ve gelişmeleri aktardı.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de | Video

  1. 14.06.2019
  2. Güncelleme: 14.06.2019 20:14
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