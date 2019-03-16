Fenerbahçe'ye kötü haber! Mehmet Topal...
16 Mart 2019, Cumartesi
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'ye kötü haber! ...

Fenerbahçe'ye kötü haber! Mehmet Topal...

Son dakika haberi göre; Demir Grup maçında sakatlanan Fenerbahçeli , 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Tecrübeli oyuncu A Milli Takım kadrosunda da yer alıyordu... Bu gelişmenin ardından Topal, Milli Takım kadrosundan çıkarılacak.

Son dakika bilgisine göre; 'de Demir Grup ile oynanan maçta sakatlanan şoku yaşanıyor... Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan tecrübeli oyuncu, 54'üncü dakikada baldırının çekmesi nedeniyle saha kenarıda geldi. Sağlık heyetinin kontrolünün ardından Topal oyuna devam edemezken, yerini Mehmet Ekici'ye bırakmıştı. Sarı-lacivertli futbolcunun en az 3 hafta forma giyemeyeceği kaydedildi. Sol üst arka adalesinde kısmi yırtık olan futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Tecrübeli futbolcunun en az 3 hafta olamayacağı için 22 ve 25 Mart tarihlerinde oynanacak Milli Takım maçlarında yer alamayacak.


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  1. 16.03.2019
  2. Güncelleme: 16.03.2019 13:41
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