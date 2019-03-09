Başakşehir şampi...

Spor Toto Süper Lig'de hem zirve yarışını hem de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, Medipol Başakşehir deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile döndü. Başakşehir'in gollerini Napoleoni ve Robinho atarken Fenerbahçe'nin tek golü Soldado'dan geldi.

Başakşehir bu galibiyet ile puanını 57'ye yükselterek en yakın takipçisi Galatasaray ile puan farkını, maç fazlası ile 11'e yükseltti. Fenerbahçe ise 28 puan ile 14. sıradaki yerini korudu.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanında ilk 11'inde iki değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta Çaykur Rizespor'u 3-2 yendikleri maçın ilk 11'inden 2 oyuncu değişikliği yaptı.

Ersun Yanal, sakatlığı bulunan Mehmet Topal'ın yerine Jailson'u oynatırken, yedek kulübesine çektiği Mathieu Valbuena'nın formasını ise Eljif Elmas'a verdi.

MEHMET TOPAL, DIRAR VE AYEW YOK

Fenerbahçe, 3 eksik futbolcuyla lider Medipol Başakşehir'in karşısına çıktı.

Sarı kart cezalısı Andre Ayew kadroda yer almazken, sakatlığı düzelmeyen Nabil Dirar ise bu maça da yetiştirilemedi.

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal da sakatlığından dolayı maç günü kadrodan çıkarıldı.

ELJIF ELMAS, 7 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Elmas, Süper Lig'de 7 maç sonra ilk 11'de forma giydi.

Süper Lig'de son olarak 24 Aralık'taki Antalyaspor maçında ilk 11'de oynayan genç futbolcu, uzun bir aradan sonra sahaya 11'de çıktı.

FENERBAHÇE TRİBÜNÜNDE KAVGA

Fenerbahçeli taraftarlar arasında karşılaşmadan önce tribünde kavga çıktı.

Maçın başlamasına kısa bir süre kala çıkan kavgada, bir taraftarın tribün basamaklarından 5-6 sıra aşağıya düştüğü görüldü.

Uzun süre devam eden kavgaya emniyet güçleri müdahale etti.

Öte yandan, Fenerbahçeli taraftarlar, kendileri için ayrılan tribünü doldurdu.

Lider Medipol Başakşehir taraftarı ise karşılaşmaya fazla ilgi göstermeyince tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.

Ayrıca, turuncu-lacivertli taraftarlar, geçen hafta hayatını kaybeden MKE Ankaragücü'nün taraftarlarını da unutmayarak tribünde, "Bu son deplasman anne, Mert?Eren" pankartı açtı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN EMRE BELÖZOĞLU TEZAHÜRATI

Fenerbahçeli taraftarlar, eski kaptanları Medipol Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu'nu unutmadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, maçtan önce Emre lehine tezahüratlar yaptı. Emre de Fenerbahçeli taraftaların bulunduğu bölüme iki kez giderek alkışla karşılık verdi.

ABDULLAH AVCI'DAN ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşısında geçen haftaya göre zorunlu tek değişiklik yaptı.

Avcı, sakatlığı nedeniyle Moldovalı stoper Alexandru Epureanu'nun yerine Serdar Taşçı'ya ilk 11'de şans verdi.

Bu arada, Medipol Başakşehirli futbolcular sahaya "7 Nisan'da Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda buluşalım." pankartıyla çıktı.

ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe galibiyetiyle ligde üst üste 4. kez sahadan kazanarak ayrıldı.

Turuncu-lacivertli takım Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'dan sonra Fenerbahçe'yi de yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

İstanbul ekibi, ligdeki yenilmezlik serisini de 11 maça yükseltti. Medipol Başakşehir, ligdeki son yenilgisini 14. haftada sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 kaybederek almıştı.

Öte yandan, turuncu-lacivertli takım 3 maç sonra kalesinde gol gördü.

ROBINHO 10 GOLE ULAŞTI

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Robinho, Süper Lig'de bu sezonki 10. golünü Fenerbahçe'ye attı.

Ligin ilk yarısında Demir Grup Sivasspor formasıyla 8 gol atan Robinho, turuncu-lacivertli takımda ikinci kez gol sevinci yaşadı ve toplam gol sayısını 10'a yükseltti.

Brezilyalı futbolcu, Medipol Başakşehir formasıyla ilk golünü ise Akhisarspor deplasmanında atmıştı.

SERDAR TAŞÇI SAKATLANDI

Medipol Başakşehir'de savunmada görev yapan Serdar Taşçı mücadelenin 13. dakikasında sakatlandı. Kasıklarını tutarak acı içinde yerde kalan Serdar sedyeyle kenara alındı.

Abdullah Avcı, 15. dakikada Serdar'ın yerine Joseph Attamah'ı oyuna sürdü.

Attamah, 73. dakikada Fenerbahçe'nin 1-1'lik eşitliği yakaladığı pozisyonda büyük bir hata yaptı. Attamah, kaleci Mert'e kafa ile geri pas atmak isterken kısa gönderdiği topu kapan Soldado, meşin yuvarlağı filelere yolladı.

DEPLASMAN HASRETİ SÜRDÜ

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki deplasmanda galibiyet hasreti 10 maça çıktı.

Bu sezon 13 maçta tek galibiyet yaşadığı dış sahada sarı-lacivertliler, 5 beraberlik, 7 yenilgi aldı.

Ligdeki ilk ve tek deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018'de alan Fenerbahçe, daha sonraki 10 dış saha maçında da galip gelemedi.

İKİNCİ YARIDAKİ FUTBOL YETERLİ OLMADI

Fenerbahçe karşılaşmanın ikinci yarısında iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen mağlubiyetten kurtulamadı.

İlk yarıda kötü bir futbol sergileyen Fenerbahçe, ikinci yarıda oyunu rakip sahaya yığdı ve karşılığını 73. dakikada Soldado'nun golüyle aldı. Maç 1-1'ken 76. dakikada Miha Zajc'la altıpasın önünden net bir fırsat kaçıran Fenerbahçe, 83. dakikada yediği golle mağlup oldu.

VALBUENA SAKATLANDI

İkinci yarıda oyuna dahil olan Fenerbahçeli futbolcu Mathieu Valbuena, sahada 15 dakika kalabildi.

Maçı 70. dakikasında oyuna giren Fransız futbolcu, 15 dakika sonra sakatlanarak oyundan çıktı.

SERDAR AZİZ CEZALI

Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Bu sezon Süper Lig'de 4. kez sarı kartla cezalandırılan Serdar, gelecek hafta Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.