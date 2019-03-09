Arda Turan'dan Galatasaray sözleri: 'Türkiye'nin en büyük camiası...' - Fotomaç
09 Mart 2019, Cumartesi
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Arda Turan'dan Galatasaray sözleri: "Türkiye'nin en büyük camiası..."

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası Başakşehirli futbolcu Arda Turan açıklamalarda bulundu.
9 Mart 2019 Cumartesi 22:36
Arda Turan'dan Galatasaray sözleri: Türkiye'nin en büyük camiası...

"FENERBAHÇE KENDİNE YAKIŞIR BİR OYUN OYNADI"

"Fenerbahçe maçının çok zor geçeceğini bildiklerini ifade eden Turan, "Fenerbahçe hangi şartta olursa olsun Türkiye'deki en büyük camialardan bir tanesi. Bugün de kendi ismine yakışır şekilde oyun oynadılar. Onlar da oyun oynadı, biz de oynadık."

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Arda Turan'dan Galatasaray sözleri: Türkiye'nin en büyük camiası...

"Biz bir plana doğru kaldık ve maçın büyük bölümünü forse ettik. Maçı önde götürürken bir hata yaptık ve planlar değişti. İkinci golü bulunca büyük bir avantajın sahibiyiz."

Arda Turan'dan Galatasaray sözleri: Türkiye'nin en büyük camiası...

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK CAMİASI GALATASARAY"

"Karşınızda Türkiye'nin en büyük camiası Galatasaray var. Biz haddimizi bilerek gün gün sahanın içine odaklanarak en iyisini yapmaya çalışacağız. Fenerbahçe'ye geçmiş olsun diyorum. Bu durumdan kurtulacaklardır. Hem futbolcu arkadaşlarıma hem taraftara geçmiş olsun diyorum. Onlar için her şey iyi olur umarım" dedi.



Arda Turan'dan Galatasaray sözleri: Türkiye'nin en büyük camiası...

"GÜN GÜN GİDECEĞİZ"

Şampiyonluk hakkında konuşan Turan, "Karşımızdaki rakibimiz Galatasaray. Çok dikkat etmemiz lazım. Bir mağlubiyet sonra her şeyde sıkışabiliriz. Hayalimiz Kayserispor maçı. O maça kadar büyük konsantrasyonla konsantre oluyoruz. Gün gün gideceğiz" ifadelerini kullandı.



Arda Turan'dan Galatasaray sözleri: Türkiye'nin en büyük camiası...

"ATLETICO MADRID'DEKİ GİBİ OYNUYORUM"

Kendi performansından memnun olduğunu anlatan Arda Turan, "Atletico Madrid'deki gibi oynuyorum. Orada da az gol asistim vardı. Her geçen gün daha iyi geçecektir. Çok önemli bir savunma oynuyoruz. Tamamı ile herkesin aynı yerde olduğu çok iyi pozisyon aldığı hücum sistemimiz var. Bazen topa gitmek istiyorsun ama uzak kalmak zorunda kalıyorsun. Kendimden de memnunum. Ama en önemli şey şampiyonluğu kazanmak. Oyuncunun kazanması için takımın kazanması lazım. Takım kazanırsa herkes kazanır" şeklinde konuştu.




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