Volkan Demirel'den büyük hata! İşte o anlar...

Başakşehir, Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. Başakşehir'in Robinho ile bulduğu golde Volkan Demirel'in büyük hatası sarı lacivertlilerin 1-0 geri düşmesine yol açtı. Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada Volkan Demirel'e büyük tepki gösterdi.
9 Mart 2019 Cumartesi 19:28
Güncelleme: 09.03.2019 19:56
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Spor Toto Süper Lig'in 25.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor.
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Sarı-lacivertlilerin iyi başladığı maçta şok bir golle 1-0 geriye düştü.
Golde Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in yaptığı büyük hata sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisini topladı.
Fenerbahçeli taraftarlar Volkan Demirel tercihi için Ersun Yanal'a eleştirilerde bulundu.
İşte Volkan'ın yaptığı hata...
Volkan Demirel sol kanattan gelen ortada topu rakibinin önüne tokatladı. Robinho önünde kalan topta takımı Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)