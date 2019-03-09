Volkan Demirel'den büyük hata! İşte o anlar... - Fotomaç
09 Mart 2019, Cumartesi
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Volkan Demirel'den büyük hata! İşte o anlar...

Başakşehir, Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. Başakşehir'in Robinho ile bulduğu golde Volkan Demirel'in büyük hatası sarı lacivertlilerin 1-0 geri düşmesine yol açtı. Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada Volkan Demirel'e büyük tepki gösterdi.
9 Mart 2019 Cumartesi 19:28 Güncelleme: 09.03.2019 19:56
Volkan Demirel'den büyük hata! İşte o anlar...

Spor Toto Süper Lig'in 25.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor.

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Volkan Demirel'den büyük hata! İşte o anlar...

Sarı-lacivertlilerin iyi başladığı maçta şok bir golle 1-0 geriye düştü.

Volkan Demirel'den büyük hata! İşte o anlar...

Golde Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in yaptığı büyük hata sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisini topladı.

Volkan Demirel'den büyük hata! İşte o anlar...

Fenerbahçeli taraftarlar Volkan Demirel tercihi için Ersun Yanal'a eleştirilerde bulundu.

Volkan Demirel'den büyük hata! İşte o anlar...

İşte Volkan'ın yaptığı hata...

Volkan Demirel'den büyük hata! İşte o anlar...

Volkan Demirel sol kanattan gelen ortada topu rakibinin önüne tokatladı. Robinho önünde kalan topta takımı Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

Volkan Demirel'den büyük hata! İşte o anlar...
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