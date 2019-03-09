Ersun Yanal'dan maç sonunda flaş açıklama! - Fotomaç
09 Mart 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Ersun Yanal'dan maç sonunda flaş açıklama!

Ersun Yanal'dan maç sonunda flaş açıklama!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Medipol Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takım futbolcuları ve teknik adamları tarafından yapılan tüm açıklamalar şu şekilde;
9 Mart 2019 Cumartesi 22:31 Güncelleme: 09.03.2019 22:31
Ersun Yanal'dan maç sonunda flaş açıklama!

Marcio Mossoro:
35 yaşında olmama rağmen iyi oynadığımı düşünüyorum. Yaş önemli değil. Kendime iyi bakıyorum.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ersun Yanal'dan maç sonunda flaş açıklama!

Fenerbahçe konumu ne olursa olsun kaliteli ve büyük bir camia. Bugün inancın zaferiydi.

Ersun Yanal'dan maç sonunda flaş açıklama!

Robinho:
Gol attığım için mutluyum, kazandığımız için çok daha mutluyum.

Ersun Yanal'dan maç sonunda flaş açıklama!

Fenerbahçe mükemmel oyunculardan kurulu bir takım. Galibiyeti sonuna kadar hak ettik.

Ersun Yanal'dan maç sonunda flaş açıklama!

Napoleoni:
Gol attığım için çok mutluyum, uzun süredir gol atmamıştım.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN