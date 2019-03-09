Ersun Yanal'dan maç sonunda flaş açıklama!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Medipol Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takım futbolcuları ve teknik adamları tarafından yapılan tüm açıklamalar şu şekilde;
9 Mart 2019 Cumartesi 22:31
Güncelleme: 09.03.2019 22:31
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Marcio Mossoro: 35 yaşında olmama rağmen iyi oynadığımı düşünüyorum. Yaş önemli değil. Kendime iyi bakıyorum.
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Fenerbahçe konumu ne olursa olsun kaliteli ve büyük bir camia. Bugün inancın zaferiydi.
Robinho: Gol attığım için mutluyum, kazandığımız için çok daha mutluyum.
Fenerbahçe mükemmel oyunculardan kurulu bir takım. Galibiyeti sonuna kadar hak ettik.
Napoleoni: Gol attığım için çok mutluyum, uzun süredir gol atmamıştım.