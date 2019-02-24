Fenerbahçe Beşiktaş derbisine hazır
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın saat 21.00’de Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, saat 18.00'de başladı. Üst sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.
- 24.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Fenerbahçe Beşiktaş derbisine hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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