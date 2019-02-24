Fenerbahçe Beşiktaş derbisine hazır
24 Şubat 2019, Pazar
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derbisine hazır

Fenerbahçe Beşiktaş derbisine hazır

, 'in 23'üncü haftasında yarın saat 21.00’de ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

'nde teknik direktör yönetimindeki antrenman, saat 18.00'de başladı. Üst sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

, maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

  1. 24.02.2019
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