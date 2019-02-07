Fenerbahçe Panathinaikos'u ağırlayacak
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 21. haftasında sahasında yarın Yunan ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak. İki takım Euroleague'de bugüne kadar 20 kez rakip oldu ve 10'ar galibiyetleri bulunuyor.
THY Euroleague'in 21. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 20 haftada sarı-lacivertliler 18 galibiyet, 3 mağlubiyetle zirvede yer alıyor. Pana ise 9 galibiyet, 12 mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor.
21. RANDEVU
Fenerbahçe ile Panathinaikos bugüne kadar Euroleague'de 20 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler parkeden 10 kez galip ayrılırken, Yunan temsilcisi de 10 kez rakibini mağlup etti. Sezonun ilk yarısında Yunanistan'da oynanan mücadeleden Fenerbahçe, 81-69'luk skorla galip ayrılmıştı.
PANA'YA EVİNDE 7 MAÇTIR YENİLMİYOR
Fenerbahçe, Panathinaikos ile evinde oynadığı müsabakalarda rakibine büyük üstünlük sağladı. Pana ile sahasında bugüne kadar 9 kez karşılaşan sarı-lacivertliler, sadece 2 kez yenildi. Yunan ekibine içeride ilk iki maçını kaybeden Fener, daha sonra oynadığı 7 karşılaşmadan da galip ayrılmayı başardı.
İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM
Euroleague'de Fenerbahçe 84.0 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Panathinaikos ise 77.8 sayı ortalamasıyla oynuyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 14.4 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Pana'da ise Nick Calathes 11.7 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.
TAKIMLARDA SON DURUM
Bu önemli mücadelede öncesinde iki takımda da önemli eksiklikler bulunuyor. Fenerbahçe'de Jan Vesely ve Tyler Ennis, sakatlıklarından dolayı Yunan ekibine karşı takımda yer alamayacak. Panathinaikos'da ise Keith Langford ve Nikos Pappas'ın sakatlıkları bulunuyor.
- 7.2.2019 11:22
- Güncelleme: 7.2.2019 11:51
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Fabian, ABD’ye gidiyor
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Yorum
FB li Bize ne Fabiandan, nereye gittiğinden kapı komşumuz mu?isterse marsa gitsin.
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Uslu'dan bombardıman
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Yorum
FB Siz hiç konuşmayın. Klübü batıran grupsunuz. Gulianoyu araplardan başka isteyen yok.souzada öle.sanki avrupa devleri 20şer milyon verdi.
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Galatasaray Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 'yabancı' kavgası
Toplam 1
Yorum
KUŞLAR galatasarayın önüne taş koymakta birebirsiniz yine gs korkusu saldı size kuşlar
Fenerbahçe Panathinaikos'u ağırlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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