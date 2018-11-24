Aygaz Fenerbahçe'ye sponsor oldu!
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    Aygaz 'ye sponsor oldu!

    Aygaz <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'ye sponsor oldu!

    'ye bir sponsor daha geldi.

    markası Aygaz, Futbol A Takımı'nın şort sponsoru oldu. Sarı-lacivertliler yarın ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya 1961'den bu yana sektöründe yer alan Aygaz'ın logosunu taşıyan şortla çıkacak. F.Bahçe "Renklerimize hoş geldin" mesajı yayınladı.

    1. 24.11.2018
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