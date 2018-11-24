LPG markası Aygaz, Futbol A Takımı'nın şort sponsoru oldu. Sarı-lacivertliler yarın Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya 1961'den bu yana LPG sektöründe yer alan Aygaz'ın logosunu taşıyan şortla çıkacak. F.Bahçe "Renklerimize hoş geldin" mesajı yayınladı.