Gözler Ozan'da – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    Gözler Ozan'da

    Gözler Ozan'da

    Comolli'nin 'Kariyeri kendi ellerinde, önümüzdeki hafta konuşacağım' dediği 'ın affedilmesi yüksek ihtimal.

    Comolli'nin 'Kariyeri kendi ellerinde, önümüzdeki hafta konuşacağım' dediği 'ın affedilmesi yüksek ihtimal. Genç oyuncunun, Fransız idareci ile yapacağı görüşmeyi sabırsızlıkla beklediği ve kendisine sunulan ikinci fırsatı kaçırmayacağı belirtiliyor. Ozan'ın çalışma temposunu da artırdığı gelen haberler arasında.

    1. 17.11.2018
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