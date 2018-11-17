Comolli'nin 'Kariyeri kendi ellerinde, önümüzdeki hafta konuşacağım' dediği Ozan Tufan'ın affedilmesi yüksek ihtimal. Genç oyuncunun, Fransız idareci ile yapacağı görüşmeyi sabırsızlıkla beklediği ve kendisine sunulan ikinci fırsatı kaçırmayacağı belirtiliyor. Ozan'ın çalışma temposunu da artırdığı gelen haberler arasında.