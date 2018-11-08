Gereken cezayı vereceğiz – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Gereken cezayı vereceğiz

    Gereken cezayı vereceğiz

    Başkan , derbide kırmızı gören ve Jailson’a gerekli cezayı keseceklerini belirtti

    Başkan , derbide kırmızı gören ve Jailson'a gerekli cezayı keseceklerini belirtti ve "Tesis etmeyi hedeflediğimiz sportmenlik ruhuna aykırı davranış sergileyen sporcularımıza gereken uyarı ve cezaların verileceğini vurgulamak isteriz" dedi. Bu iki isimden savunma alınmıştı.
    1. 8.11.2018
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