Comolli de arada kalmış
Olaylı derbisinin ardından iki takım futbolcuları ve teknik heyet arasında yaşanan kavgada Damien Comolli de zor anlar yaşamış.
'BELHANDA HAK ETMİŞTİ'
Sarı-lacıvertlılerın Al Ahli'ye sattığı Josef de Souza, derbide çıkan olaylarla ilgili instagram'dan bir paylaşımda bulundu. Sambacı, Jailson ve kendisinin Galatasaray'a attığı gollerin sevinçlerini paylaşarak, "Bizi sevmiyorlar Jailson. Galatasaray'ın 10 numarası, bu tokadı uzun süredir hak ediyordu" ifadelerine yer verdi.
POTADA RAKİP ANADOLU EFES
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ligde haftanın karşılaşmasında bugün Anadolu Efes'i konuk edecek. Saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak. Kanarya ligde 4 maçını da kazandı. Anadolu Efes'in ise 3 galibiyet, 1 yenilgisi bulunuyor.
FENERBAHÇE, KOÇ VE ARDA...
Medya Takip Merkezi, ekim ayı raporunu açıkladı. Buna göre en çok konuşulan takım Fenerbahçe oldu. 96 bin 195 habere konu edilen Kanarya'da başkan Ali Koç da en çok konuşulan (22 bin 843 haber) kulüp başkanı oldu. Arda Turan, 25 bin 44 haberle en çok konuşulan futbolcu listesinde ilk sırada yer aldı.
HOLLANDA FUTBOLU APTALLAŞTI!
İngiliz futbol yazarı Simon Kuper, Phillip Cocu'nun da Fenerbahçe'de başarılı olamamasının ardından Hollanda futbolunun son durumunu ele aldı. Cuper, "Hollanda futbolu eski günlerinden uzak. Yeniliklere açık değil, çok yavaş. Oyuncuları az gelişiyor ve 2000'nin başlarının futbolu oynanıyor. Hollanda futbolu aptallaştı" yorumunu yaptı.
- 5.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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