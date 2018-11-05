Comolli de arada kalmış – Fotomaç – 05 Kasım 2018
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    Comolli de arada kalmış

    Comolli de arada kalmış

    Olaylı derbisinin ardından iki takım futbolcuları ve teknik heyet arasında yaşanan kavgada Damien Comolli de zor anlar yaşamış.

    ve yardımcıları ile Fenerbahçeli futbolcular arasındaki itişmelerin arasında kalan Sportif Direktörü'nün bu arbedede gözlüğünün kırıldığı ortaya çıktı.

    'BELHANDA HAK ETMİŞTİ'

    Sarı-lacıvertlılerın Al Ahli'ye sattığı Josef de Souza, derbide çıkan olaylarla ilgili instagram'dan bir paylaşımda bulundu. Sambacı, Jailson ve kendisinin 'a attığı gollerin sevinçlerini paylaşarak, "Bizi sevmiyorlar Jailson. Galatasaray'ın 10 numarası, bu tokadı uzun süredir hak ediyordu" ifadelerine yer verdi.

    POTADA RAKİP ANADOLU EFES

    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ligde haftanın karşılaşmasında bugün 'i konuk edecek. Saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak. Kanarya ligde 4 maçını da kazandı. Anadolu Efes'in ise 3 galibiyet, 1 yenilgisi bulunuyor.

    FENERBAHÇE, KOÇ VE ARDA...

    Medya Takip Merkezi, ekim ayı raporunu açıkladı. Buna göre en çok konuşulan takım Fenerbahçe oldu. 96 bin 195 habere konu edilen Kanarya'da başkan da en çok konuşulan (22 bin 843 haber) kulüp başkanı oldu. , 25 bin 44 haberle en çok konuşulan futbolcu listesinde ilk sırada yer aldı.

    HOLLANDA FUTBOLU APTALLAŞTI!

    İngiliz futbol yazarı Simon Kuper, Phillip Cocu'nun da Fenerbahçe'de başarılı olamamasının ardından futbolunun son durumunu ele aldı. Cuper, "Hollanda futbolu eski günlerinden uzak. Yeniliklere açık değil, çok yavaş. Oyuncuları az gelişiyor ve 2000'nin başlarının futbolu oynanıyor. Hollanda futbolu aptallaştı" yorumunu yaptı.
    1. 5.11.2018
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