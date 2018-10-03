Aykut Kocaman: "Kötü zamanda görevden kaçmam"
Teknik direktör adayları arasında ilk akla gelen isim olan tecrübeli hoca, net mesajlar veriyor. Yakın çevresine konuşan Aykut Kocaman, "Kötü zamanlarda hep geldim. Göreve hazırım" diyor.
'HENÜZ ARAYAN YOK'
2010-2013 ve 2017-2018 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştıran Aykut Kocaman ise 3. kez göreve gelmeye hazır... Yakın çevresinin sarı-lacivertlilerle ilgili sorularına yanıt veren tecrübeli teknik adamın, "Henüz arayan soran yok. Ancak ben Fenerbahçeliyim ve bu kulüpte her zaman görev almaya hazırım. Hep kötü zamanlarda geldim. Yine kötü bir zamanda görevden kaçmam" dediği öğrenildi.
- 3.10.2018
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Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
Toplam 1
Yorum
Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
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Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
Toplam 1
Yorum
Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
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Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Toplam 3
Yorum
Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
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