Aykut Kocaman: "Kötü zamanda görevden kaçmam" – Fotomaç – 03 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    : "Kötü zamanda görevden kaçmam"

    Aykut Kocaman: "Kötü zamanda görevden kaçmam"

    adayları arasında ilk akla gelen isim olan tecrübeli hoca, net mesajlar veriyor. Yakın çevresine konuşan , "Kötü zamanlarda hep geldim. Göreve hazırım" diyor.

    Çaykur ?Rizespor yenilgisi sonrası 'de gündemin ilk maddesi hoca. Phillip Cocu ile milli arada yolların ayrılması beklenirken, teknik adam adayları arasında öne çıkan ilk isim ... Sportif direktör Damien Comolli'nin yabancı ısrarına rağmen yönetimde büyük çoğunluğun yerli hoca istediği belirtiliyor. Yerli arasında ise Kocaman ismi listenin ilk sırasında yer alıyor.

    'HENÜZ ARAYAN YOK'
    2010-2013 ve 2017-2018 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştıran Aykut Kocaman ise 3. kez göreve gelmeye hazır... Yakın çevresinin sarı-lacivertlilerle ilgili sorularına yanıt veren tecrübeli teknik adamın, "Henüz arayan soran yok. Ancak ben Fenerbahçeliyim ve bu kulüpte her zaman görev almaya hazırım. Hep kötü zamanlarda geldim. Yine kötü bir zamanda görevden kaçmam" dediği öğrenildi.
    1. 3.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aykut Kocaman: "Kötü zamanda görevden kaçmam" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN