Ali Koç'tan Ramil Guliyev'e plaket – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    'tan 'e plaket

    <a href="/index/ali-koc?id=3c5d8c60-4ef8-42d3-b46e-c4048736de7b" class="" rel="tag">Ali Koç</a>'tan <a href="/index/ramil-guliyev?id=953508cc-277a-45c4-8ea3-3763f1cc18b4" class="" rel="tag">Ramil Guliyev</a>'e plaket

    Almanya'nın başkenti 'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede Türkiye'ye altın madalya kazandıran Fenerbahçeli sporcu , Benfica maçı öncesi onurlandırıldı.

    Karşılaşmadan önce sahaya çıkan milli atlete, Fenerbahçe Kulübü Başkanı , başarısından dolayı plaket verdi.

    , daha sonra büyük bir Türk bayrağıyla tribünleri dolaşarak taraftarın alkışını aldı.

    1. 14.8.2018 21:21
    2. Güncelleme: 14.8.2018 21:22
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