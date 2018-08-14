Ali Koç'tan Ramil Guliyev'e plaket
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede Türkiye'ye altın madalya kazandıran Fenerbahçeli sporcu Ramil Guliyev, Benfica maçı öncesi onurlandırıldı.
Karşılaşmadan önce sahaya çıkan milli atlete, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başarısından dolayı plaket verdi.
Ramil Guliyev, daha sonra büyük bir Türk bayrağıyla tribünleri dolaşarak taraftarın alkışını aldı.
- 14.8.2018 21:21
- Güncelleme: 14.8.2018 21:22
-
Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
-
Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
-
Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
Ali Koç'tan Ramil Guliyev'e plaket haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.