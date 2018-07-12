Fenerbahçe'de yeni transferler Berke Özer ve Barış Alıcı takımla çalıştı
Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdüren Fenerbahçe, günün ilk idmanı yaptı. Lozan'da teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerin antrenmanının ilk yarım saati basına açık gerçekleştirildi.
Saha ortasında yapılan toplantı ile başlayan çalışma, ısınma hareketleri ile devam etti. Kondisyon çalışmaları ile devam eden idman, basına kapalı bölümde taktik ağırlıklı antrenman ile tamamlandı.
BARIŞ TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Öte yandan Altınordu'dan transfer iki oyuncudan Barış Alıcı da takımla ilk kez idmana çıktı. Berke Özer, dün akşamki idmanda takımla çalışmalara başlarken, Barış salonda çalışmıştı. Ancak bu sabah gerçekleştirilen idmanda iki oyuncu da takımla birlikte çalıştı.
- 12.7.2018 12:39
- Galatasaray'dan Onyekuru paylaşımı!
- 2018 Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan İngiltere'yi 2-1 mağlup etti ve finale yükseldi (ÖZET İZLE)
- Şenol Güneş: "Hadsizlik yapmam ama bana hadsizlik yapana..."
- Volkan Demirel'den Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Berke Özer yorumu
- Vida'nın yeni görüntüleri çıktı: Yan Belgrad
-
Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
-
Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
-
Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
Fenerbahçe'de yeni transferler Berke Özer ve Barış Alıcı takımla çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.