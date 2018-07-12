Fenerbahçe'de yeni transferler Berke Özer ve Barış Alıcı takımla çalıştı
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    'de yeni transferler ve takımla çalıştı

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de yeni transferler <a href="/index/berke-ozer?id=9117ca0d-3f2f-4b59-a9e6-340722d73c55" class="" rel="tag">Berke Özer</a> ve <a href="/index/baris-alici?id=6d2ca2d4-641c-43eb-b7a3-a6f2fe302f00" class="" rel="tag">Barış Alıcı</a> takımla çalıştı

    Yeni sezon hazırlıklarını 'de sürdüren , günün ilk idmanı yaptı. Lozan'da teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerin antrenmanının ilk yarım saati basına açık gerçekleştirildi.

    Saha ortasında yapılan toplantı ile başlayan çalışma, ısınma hareketleri ile devam etti. Kondisyon çalışmaları ile devam eden idman, basına kapalı bölümde taktik ağırlıklı antrenman ile tamamlandı.

    BARIŞ TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
    Öte yandan Altınordu'dan iki oyuncudan da takımla ilk kez idmana çıktı. , dün akşamki idmanda takımla çalışmalara başlarken, Barış salonda çalışmıştı. Ancak bu sabah gerçekleştirilen idmanda iki oyuncu da takımla birlikte çalıştı.

    1. 12.7.2018 12:39
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