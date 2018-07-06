Aykut Kocaman'a beIN Sports'tan yorumculuk teklifi

Bir sene çalışmayacağını açıklayan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'a yorumculuk teklifi geldi. Daha önceki dönemlerde köşe yazarlığı yapan Kocaman'ı bu kez yayıncı kuruluş olan beinSports'un ekranlara çıkarmak istediği ve görüşmelerin sürdüğü dile getirildi.