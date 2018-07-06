Aykut Kocaman'a beIN Sports'tan yorumculuk teklifi – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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HEPSİ
    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'a beIN Sports'tan yorumculuk teklifi

    Aykut Kocaman'a beIN Sports'tan yorumculuk teklifi
    Bir sene çalışmayacağını açıklayan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'a yorumculuk teklifi geldi. Daha önceki dönemlerde köşe yazarlığı yapan Kocaman'ı bu kez yayıncı kuruluş olan beinSports'un ekranlara çıkarmak istediği ve görüşmelerin sürdüğü dile getirildi.
    1. 6.7.2018
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