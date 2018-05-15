Skrtel ve Dirar cezalı! – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Skrtel ve Dirar cezalı!

    Skrtel ve Dirar cezalı!
    karşısında görerek 4 sarı kart limitini dolduran ve Nabil Dirar cezalı duruma düştü. İki oyuncu da, son hafta karşısında forma giyemeyecek. Bu sezon ikinci kez sarı kart cezalısı olan Skrtel, Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanında da çift sarıdan kırmızı kart görmüştü.
    1. 15.5.2018
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